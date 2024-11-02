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Spor

Arda Kardeşler’in Ceza Durumu Açıklandı

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DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, Galatasaray ve Beşiktaş arasında oynanan derbide dikkat çeken kararlar veren hakem Arda Kardeşler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gündoğdu, özellikle Kardeşler’in performansının ardında yatan gerekçeleri dile getirdi.

CEZA DURUMU HAKKINDA BİLGİLER

Peki, Arda Kardeşler ceza mı aldı? Ferhat Gündoğdu, bu konuyla ilgili detay vermekten kaçınarak, “Kardeşler’in ceza alıp almadığına dair kesin bir açıklama yapmadı. Ancak maçta yaşanan olayların değerlendirileceğini belirtti. Bu süreç sonunda gerekli adımlar atılacak” ifadelerini kullandı.

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