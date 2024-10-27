“Arda Kardeşler’in İlk Galatasaray – Beşiktaş Derbisi”

DERBİ ÖNCESİ HEYECAN HACİM KAZANIYOR

Süper Lig’in 10. haftasında yarın saat 20.00’de Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta Beşiktaş ile karşılaşacak. 9 maç sonunda 25 puan toplayarak lider konumda bulunan Galatasaray ile 8 maçta 20 puan toplayan ve 2. sırada yer alan Beşiktaş, büyük bir derbi mücadelesine çıkacak. Bu dev derbide “Türkiye’nin En Yüksek Oranları” Misli’de olacak. Maçın hakemi Arda Kardeşler, kariyerinde ilk kez bir Galatasaray – Beşiktaş derbisini yönetecek.

ARDA KARDEŞLER’İN DERBİ TECRÜBESİ

Arda Kardeşler, toplamda 5. kez bir derbi maçı yönetecek. Daha önce yönettiği derbi karşılaşmalarında Galatasaray, 1 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti. Beşiktaş ise 1 galibiyet ve 1 beraberlik ile sahadan ayrıldı. Kardeşler’in önceki derbileri arasında 8.05.2022 Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe, 24.12.2023 Fenerbahçe 0-0 Galatasaray, 4.02.2024 Beşiktaş 2-0 Trabzonspor ve 19.05.2024 Galatasaray 0-1 Fenerbahçe yer alıyor.

HAKEMİN SÜPER LİG KARNESİ

Bu sezon Arda Kardeşler, Süper Lig’de 3 maç yönetti. Bu karşılaşmalarda 11 kez sarı kart gösterirken, 2 kez de penaltı noktasını işaret etti. Üstelik bu maçlarda ev sahibi ekiplerin tamamı galip geldi. Kardeşler, Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasındaki maçı da yönetti ve Galatasaray bu karşılaşmayı 5-0 kazandı.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ’IN KARNESİ

Arda Kardeşler, kariyeri boyunca 22 Galatasaray karşılaşması yönetti ve Galatasaray bu karşılaşmalarda 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Sonuç olarak, sarı kırmızılılar %54’lük bir galibiyet yüzdesi elde etti. Kardeşler, Galatasaray’a 5 kez penaltı verirken, aleyhine ise 7 kez penaltı gösterdi.

Beşiktaş ise Kardeşler yönetiminde 18 maçta mücadele etti. Bu karşılaşmaların 13’ünü kazanan Beşiktaş, %72’lik bir galibiyet oranına sahip. Kardeşler, Beşiktaş’a 42 sarı kart göstermiştir ve hiç kırmızı kart göstermemiştir.

ÖZEL OYUNLAR VE KAMPANYALAR

Galatasaray – Beşiktaş derbisinde Misli platformunda birçok özel oyun bulunuyor. “Penaltı olur mu?”, “Öğrenci Kart Görür” gibi bahislerin yanında, “Hakem VAR Monitörüne Gider” gibi heyecan dolu oyunlar da Misli’de yer alıyor. Ayrıca yeni üye olanlara 150 TL değerinde Misli puanı hediye ediliyor. Bu fırsatı değerlendirin ve derbinin heyecanını yaşamaya başlayın!