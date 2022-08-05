Arda Kural gözaltına alındı

Bir dönemin en gözde oyuncularından Arda Kural’ın karıştığı kavga sonucu gözaltına alındığı öğrenildi.

Bir dönem psikoz teşhisi konulan ve uzun yıllar hastalıkla mücadele eden ünlü oyuncu Arda Kural, Büyükçekmece sahilde bir mekanın işletmecisini darp edip kavga çıkardı. Olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alınan Kural, ifadesinin ardından serbest bırakıldıktan sonra ise evinde de ailesiyle kavga ettiği öğrenildi.

‘Yerli Leonardo DiCaprio’ lakaplı ünlü oyuncu Arda Kural, yıllardır mücadele ettiği hastalığı atlatarak sıkıntılı günleri geride bırakmış ve yeni imajıyla gündem olmuştu.Bir süredir psikolojik tedavi görmesiyle gündeme gelen ünlü oyuncu, gerçekleştireceği projelerde geçtiğimiz haftalarda gündeme gelmişti.

MEKAN İŞLETMECİSİNİ DARP ETMİŞ

Ailesinin Büyükçekmece’de oturduğu öğrenilen Kural, iddiaya göre dün gece sahilde bir mekanın işletmecisi Ahmet Y. ile kavga edip adamı darp etti. Olay yerine çağrılan polis, Kural’ı gözaltına alıp işlem yaptıktan sonra serbest bıraktı.

AİLESİYLE DE KAVGA ETMİŞ

Kural’ın sahildeki kavgasından önce kardeşi ve annesini de tehdit edip kavga çıkardığı bu yüzden ailesinin de kendisinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Öte yandan Arda Kural’a aile içinde yaşanan sorunlar nedeniyle ailesine karşı 1 ay uzaklaştırma karar verildiği öğrenildi.