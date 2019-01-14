Arda Kural’dan iddialara yanıt

Arda Kural, psikolojik rahatsızlığının devam ettiği iddiasına yanıt verdi.

Yerli Leonardo Di Caprio olarak tanınan Arda Kural’ın psikolojik rahatsızlığının devam ettiği iddiasına yanıt geldi.

Uzun süredir psikolojik hastalığı nedeniyle tedavi gören ve sağlığına kavuşan Arda Kural’ın hastalığının nüksettiği öne sürüldü. İddiaların ardından açıklama yapan Kural, “Her şey yolunda” dedi.

2012 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırılarak tedavi gören ve kendisine Psikonevroz teşhisi konulan ünlü oyuncu Arda Kural’ın rahatsızlığının yeniden nüksettiği iddia edilmişti.

Hastalığı nüksettiği iddia edilen Arda Kural, sosyal medya hesabından hakkında çıkan haberleri yalanladı.

Bir kafede çalışan Kural, sosyal medya hesabından “Her şey yolunda, keyifler güzel” açıklamasını yaptı.

Kural’ın videosuna yorum yapan takipçileri, oyuncunun iyi olmasına sevindiklerini dile getirdi. Ancak bazı takipçileri, Kural’ın hala iyileşmediğini iddia etti.

NTV