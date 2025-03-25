Arda’nın “Sus” İşareti Gündem Oldu

MAÇIN DETAYLARI VE TARTIŞMA

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda, deplasmanda Macaristan’ı 3-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maç sırasında Arda Güler ile Dominik Szoboszlai arasında yaşanan tartışma ise dikkat çekti. Türk taraftarlar, Macar futbolcuya unutulmaz anlar yaşatırken, Arda Güler, takımını 2-0 öne geçiren golü attıktan sonra Szoboszlai’ya “Sus” işareti yaptı.

ARDA GÜLER’İN AÇIKLAMALARI

Maçın ardından genç futbolcu Arda Güler, “Macaristan ilk 15-20 dakika bizi faullerle sindirmeye çalıştı ama Türk forması giyen hiç kimse bunlardan korkmaz. Bunu da gösterdik. Ama saha içerisinde böyle şeyler oluyor” şeklinde bir açıklama yaptı. Bu sözler, mücadele sırasında yaşanan gerilimi yansıtırken, Arda’nın gol sonrası yaptığı işaret, olayın fitilini ateşledi.

SZOBOSZLAI’NIN YORUMU VE SOSYAL MEDYA ETKİSİ

Öte yandan, Szoboszlai karşılaşma sonrasında, Arda Güler’in “sus” işareti yaptığı bir görüntüyü paylaşan bir Macar haber sitesine “1088” yorumunu bıraktı. Bu rakam, Arda Güler’in bu sezon Real Madrid’de geçirdiği süreyi temsil ediyor. Arda Güler ise bu yoruma hemen karşılık vererek, “Bu adam şaka gibi. Seni susturmak için 6 gol yetmedi mi?” ifadelerini kullandı. Yaşanan bu gelişmeler, sosyal medyada büyük yankı buldu.

TARAFTARLARDAN SZOBOSZLAI’YA YORUMLAR

Olayın ardından Szoboszlai’nin sosyal medya hesabı Türk taraftarlar tarafından yoğun bir şekilde yorum yağmuruna tutuldu. Macar futbolcunun paylaşımlarının altına “Niye ağlıyorsun?” ve “Arda Güler uykularını kaçırdı” gibi pek çok mesaj bırakıldı. Ayrıca, binlerce Türk bayrağı emojisiyle Arda Güler etiketi kullanılarak yapılan yorumlar, olayın medyadaki etkisini artırdı.