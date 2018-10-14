Arda özür dileyecek

Medipol Başakşehir’de forma giyen milli futbolcu Arda Turan, şarkıcı Berkay ile yaşanan kavga sonrası basın toplantısı gerçekleştirecek.

Şarkıcı Berkay ile arasında geçen kavganın ardından Türkiye’nin gündemine oturan Başakşehir forması giyen Arda Turan, kulübünden helallik isteyeceğini açıklamıştı. Başakşehir’in Arda’ya büyük bir para cezası vereceği öğrenildi. Ayrıca yine kulübün organize edeceği basın toplantısında Arda Turan’ın tüm Türkiye’den özür dileyeceği iddia edildi.

Başakşehir forması giyen Arda Turan’ın şarkıcı Berkay’ın burnunu kırması ve ardından yaşanan olayların ardından kulübünde kalıp kalmayacağı merak edilirken bu konuyla alakalı yeni bir iddia gündeme geldi.

Bir anda gündem olan Arda Turan,kavga sonrası yaptığı açıklamada, kulübünden helallik isteyeceğini açıklamıştı. Arda Turan’ın Başakşehir’in son antrenmanında teknik heyet ve takım arkadaşlarından helallik istediği fakat bunun kabul görmediği iddia edildi.

TRT SPOR’dan Bahri Havadır’ın haberine göre Başakşehir antrenmanında U21 ile oynanan hazırlık maçında 40 dakikada forma giyen Arda Turan, karşılaşmanın ardından takım arkadaşları ve teknik heyetten helallik istedi. Fakat Başakşehir Kulübü bu durumu kabul etmezken 31 yaşındaki futbolcuya büyük bir para cezası vermeye karar verdi.

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Havadır ayrıca, Başakşehir Kulübü’nün düzenleyeceği bir basın toplantısında Arda Turan’ın tüm Türkiye’den özür dileyeceğini ifade etti.

Arda Turan ne demişti?

”Yarın bir açıklama daha yapıp; kulübümden, takım arkadaşlarımdan ve başkanımdan da ayrıca helallik isteyeceğim. Ama bu birkaç cümlenin muhatabı, eşim Aslıhan’dır. Yaptığım her şeyi kendi vicdanıma açıklayabilirim. Bir tek şey hariç; sebebi ne olursa olsun, birkaç gün sonra doğum yapmak üzere olan eşimi evde bırakıp geçe geç saatte bir eğlence mekânına gittim. Bu hareketim sonrasında kendimi maruz bıraktığım bunca iftira ve sonrasında olan bunca şeyi düşündükçe ona büyük bir haksızlık yaptığımı hissediyorum ve içim yanıyor. Hakkımdaki iftiralar ve yalanlar umrumda değil. Ben kendimle baş başa kaldığımda bunların hepsinin yalan olduğunu biliyorum ve bu bana yeter. Umrumda olan tek şey ise eşim Aslıhan’dır. Çok sevdiğim eşimin beni benden daha iyi anlıyor olmasına rağmen, ben kendimi affedemiyorum. Madem bir açıklama yapmam isteniyor, o zaman şunu açıklayayım; bir daha eşimin böyle bir saçmalıkla karşı karşıya kalmasına asla izin vermeyeceğim.”

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