Arda Turan’a Shakhtar’dan Teklif Geldi

TEKNİK DİREKTÖRÜN YURT DIŞINDAN TEKLİFİ

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor ile gösterdiği performansla dikkat çeken teknik direktör Arda Turan, yurt dışından sürpriz bir teklif aldı. Ajansspor’un bildirisine göre, Ukrayna’nın önde gelen kulüplerinden Shakhtar Donetsk, kısa bir süre önce Arda Turan’a teknik direktörlük görevi için bir öneride bulundu. Ancak, genç teknik adamın bu teklife olumsuz yanıt verdiği ifade ediliyor. Arda Turan, sezonu Eyüpspor’da tamamlama niyetinde.

38 yaşındaki çalıştırıcıyla uzun vadeli bir işbirliği düşüncesi içinde olan İstanbul ekibi, Arda Turan’ın ayrılması durumunda yabancı bir hocayı tercih etmeyi planlıyor. Arda Turan, bu sezon ilk kez Süper Lig’de mücadele eden Eyüpspor’un başında lig ve kupa mücadelesinde toplamda 30 maça çıktı. Bu maçlarda 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 yenilgi alan teknik adam, 1.67 puan ortalaması tutmayı başardı.