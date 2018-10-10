Arda Turan: Anlatıldığı gibi değil

Medipol Başakşehir’de forma giyen Arda Turan ile Berkay arasında yaşanan gerilimle ilgili milli futbolcudan açıklama geldi.

Önceki gece Emirgan’da bir mekanda Arda Turan ile Berkay arasında kavga çıktı. İddialara göre olay sırasında Berkay’ın burnu kırıldı. Arda Turan, kavga haberiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak kavgayı doğruladı ancak kavganın çıkış sebebini söylemedi.

Sarıyer-Emirgan’da bir eğlence mekanında Arda Turan ile Berkay arasında yumruklar konuştu.

Kavga haberiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Arda Turan şunları söyledi:

“Bugün gazetelerde çıkan haberle ilgili kısa bir açıklama yapmak isterim. İzin günümde arkadaşlarımla gittiğim bir mekanda yaşadığımız tartışmanın sebebi bir ‘namus’ konusu gibi haberleştiriliyor. Basit bir tartışma yaşanmıştır, doğrudur ama sebebi anlatılan şekilde değildir. Böyle bir şeyin olması da mümkün değildir. Her iki tarafa da geçmiş olsun.

HÜRRİYET