Medipol Başakşehir’de forma giyen Arda Turan baba oldu. Son dönem Berkay ile kavgasıyla gündemden düşmeyen ve tepki alan golcü oyuncunun oğlu dünyaya geldi.

Erkek bebeklerine ‘Hamza Arda’ adını veren ünlü çifti; ailelerinin yanı sıra arkadaşları Murat Dalkılıç, Emre Belözoğlu ve eşi Tuğba Gürevin gibi isimler yalnız bırakmadı.

Yaklaşık üç kilo doğan bebeklerinin ardından basın mensuplarının karşısına geçen Arda Turan, “Allah’ımıza şükürler olsun. Bebeğimiz sağlıklı doğdu, eşim de gayet iyi. Bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz. Dünyanın en güzel duygusu, şükürler olsun. Eşim isteyince doğuma yanında girdim. Her şey iyi geçti. Sizlere de teşekkür ederim beklediğiniz için” dedi.

Turan ailesi, özel olarak hazırlanan su şişelerinin üstüne ‘Hamza Arda’ yazdırarak ziyaretçilere verd

TRT