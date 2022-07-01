Arda Turan: Beşiktaş’tan teklif aldım

Bir dönem İspanyol devi Barcelona’da top koşturan başarılı oyuncu Arda Turan, Beşiktaş’tan teklif aldığını söyledi.

Arda Turan, kariyeri ve geleceği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Turan, TV 100’e konuk olduğu programda merak edilenleri cevapladı.

Galatasaray ile olan sözleşmesi sona eren Arda Turan, futbolu bırakmayı ve teknik direktör olmayı planladığını açıkladı.

TV 100’de gelecek planlaması hakkında konuşan Arda, “Galatasaray’da oynayamayacağıma göre, eşimin ve ailemin rahat edeceği bir yerde olur, rahat edemeyeceği bir yerde oynamayı düşünmüyorum. Süper Lig ‘de herhangi bir takımda oynamayı düşünmüyorum. Teknik direktör olmak istiyorum, iyi bir teknik direktör olacağımı düşünüyorum. Ekibimi topluyorum.” dedi.

” Beşiktaş ‘tan teklif aldım”

Arda Turan ayrıca, kötü günler geçirdiği dönemde Beşiktaş’tan teklif aldığını söyledi. Teknik direktör Sergen Yalçın’a teşekkür eden Turan, “Sergen Yalçın’ı canım kadar severim. Benim sıkıntılar yaşadığım günlerimde bana telefon açtı, ‘Beşiktaş’a gelmek ister misin?’ dedi. Sergen ağabey hiç kimsenin sahip çıkmadığı kadar bana sahip çıktı” ifadelerini kullandı.

“Oyunu doğru oynamıyoruz”

Teknik adamların kadroya göre sistem belirlemesi gerektiğini söyleyen Arda, “Oyunu doğru oynamıyoruz. Doğru insanlarla oynamıyoruz ve bunda ısrar ediyoruz. Mesut Özil ya da Bakasetas varsa oyunu neden onun üzerine şekillendirmiyorsun? Mesut Özil’i sağ kanatta oynatırsan nasıl verim alacaksın?” diye konuştu.