Arda Turan, Eyüpspor’da Mutlu

TEKNİK DİREKTÖR ARDA TURAN’A MAÇ SONRASI AÇIKLAMALAR

Eyüpspor’un teknik direktörü Arda Turan, Kasımpaşa ile oynanan ve 3-0 kaybedilen maç sonrasında açıklamalarda bulundu. Eyüpspor ile sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek olan ve Shakhtar Donetsk’in başına geçeceği iddiaları konuşulan Arda Turan, “Ben de sizler gibi basından görüyorum, duyuyorum. Eyüpspor’un başındayım, Eyüpspor’un gelecek sezon planlarını en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz.” sözleriyle dikkat çekti.

GELECEK PLANLAMASI HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ

Genç hoca, sözlerine devam ederek, “Başkanımız Murat Özkaya ve Fatih Kulaksız’ın belirleyeceği finansal yapıda bir gelecek planlamasıyla ilerliyoruz. Sezon bittiğinde her şeyi oturup konuşacağız.” ifadelerini kullandı. Arda Turan, Eyüpspor’daki mutluluğunu vurguladı: “Çok güzel ve aile yapısına uygun bir yapımız var. Birbirimize verdiğimiz sözü tutuyoruz. Eyüpspor’da çok mutluyum. Bakalım, sezon bittiğinde ne olacağını göreceğiz.” şeklinde konuştu.