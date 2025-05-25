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Arda Turan Eyüpspor’dan ayrıldı

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VEDA KONUŞMASI

Eyüpspor’un sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan videoda, teknik direktör Arda Turan’ın veda konuşmasına yer verildi. Genç teknik adam, “Sizlere minnettarım. Benim için çok güzel günlerdi. Hayatımın sonuna kadar hatırlayacağım ve bütün sporculuk kariyerimdeki başarılarım da dahil, benim için en özel günlerdi; en tepelere koyabileceğim günler Eyüpspor’da yaşadıklarım. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Buraya geldiğim her anda kendimi evimde hissettim. Benim için Eyüpspor hayatımın sonuna kadar evim gibi olacak, kalbimin ortasında olacak. Her zaman buradaki duyguyla yaşayacağım” sözlerini dile getirdi.

YENİ GÖREVİ

Eyüpspor’dan ayrılan Arda Turan, Shakhtar Donetsk ile 2 yıllık bir anlaşma sağladı. Yeni takımıyla yeni bir başlangıç yapacak olan genç teknik direktör, kariyerinde farklı bir sayfa açıyor.

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