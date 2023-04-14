Tecrübeli isim Arda Turan, Eyüpspor'da teknik direktör oldu.

Bir dönem İspanyol devi Barcelona’da forma giyen Arda Turan’ın Eyüpspor ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, teknik direktörlük görevi için Arda Turan ile anlaştı. Arda, bugün resmi imzayı atacak ve ardından ilk idmanına çıkacak.

Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor’da, teknik direktör Zafer Turan ile yakın zamanda yollar ayrılmıştı. Eyüpspor’da teknik direktörlük görevine Arda Turan’ın geleceği açıklandı.

EYÜPSPOR ASBAŞKANI DOĞRULADI

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız açıklamasında, “Haberler doğru. Arda Turan, Eyüpspor’un yeni teknik direktörü oldu.” dedi.