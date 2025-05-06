Arda Turan Fenerbahçe’yi reddetti

ARDA TURAN’IN GÜNDEMİ

Eyüpspor’da başarılı bir sezon geçiren Arda Turan’ın adı, Ukrayna futbol kulübü Shakhtar Donetsk ile anılmıştı. Ancak beklenmedik bir iddia ortaya çıktı. 38 yaşındaki teknik direktör için Süper Lig’den bir talibin olduğu duyuruldu. İddialara göre, bu talip, yeni sezon için teknik direktör arayışında olan Fenerbahçe.

FENERBAHÇE’DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, bu iddiaları gece yarısı yalanladı ve suni bir gündem yaratıldığını ifade etti. Arda Turan’ın, geçtiğimiz sezon Süper Lig’e çıkardığı Eyüpspor ile bu sezon da dikkat çekici başarılara imza attığı biliniyor. Birkaç gün önce Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk’in, Arda Turan ile görüşmek için Londra’da bir araya geldiği ortaya çıkmıştı.

SÜPER LİG’DEN BEKLENTİLER

Arda Turan’a talip olan başka bir Süper Lig ekibi olduğu öne sürülüyor. Bu takımın ismi belirtilmeyen kaynaklar tarafından, Mourinho’dan beklenen performansı alamayan ve yeni sezona yeni bir hoca ile başlayacağı konuşulan Fenerbahçe olarak iddia ediliyor. Acun Ilıcalı, konu ile ilgili olarak, sosyal medyada yayılan bu iddiaya karşı bir yalanlama yapmış olsa da, bu durum hâlâ gündemde.

Ilıcalı açıklamasında, “Son birkaç gündür, futbol takımımız odağında, alternatif teknik direktör isimleri üzerinden suni bir gündem yaratılmaya çalışılmaktadır. Son dönemde şahsımla ilgili gündeme getirilmeye çalışılan gerçek dışı pek çok iddia ve söylem gibi teknik direktör gündeminin de gerçeklerle ilgisi yoktur. Gerçek dışı bu iddiaların hiçbirine itibar edilmemesini rica ederim.” ifadelerini kullandı.