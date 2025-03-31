Arda Turan: “Her Gün Gelişeceğiz”

ARDA TURAN’IN AÇIKLAMALARI

Başakşehir’in Teknik Direktörü Arda Turan, Başakşehir maçı sonrası mağlubiyeti kabullenmeyeceklerini belirtti. “Her gün bu oyunu daha iyi oynamak için mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı. Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Eyüpspor’un evinde Başakşehir’e 3-1 yenilmesi sonrası Turan, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Aynı zamanda geçtiğimiz gün vefat eden sanatçı Volkan Konak’ın sevenlerine başsağlığı dileyerek sözlerine başladı.

Turan, “Maç planladığımızın dışındaydı. Birebir temasta zaman zaman üstünlük sağladılar. Maça iyi başladık ama sonrasında bir gol yedik. İlk yarının sonunda attığımız gollerle iyi oynamıyorduk. 10’a 10 baskılarda zaman zaman çözümler bulduk. Bu çözümleri bulduğumuzda da karşı kaleye kadar gidebildik. İkinci yarı savunma anlamında bizim için daha dengeli geçti. Yusuf Sarı gibi etkili ve birebir oynayan oyuncuları vardı. Kemen’in girişiyle iki ceza sahası koşusundan gol yedik. Sistemimi oynamak için fiziksel kalite çok önemli. Sakatlıklar var. Bunların arkasına sığınmıyoruz ama Melih arka adale sakatlığından döndü. Yalçın da tedavi olması gerekirken oynadı. İkisinin de bu çabası için teşekkür ediyorum. Mağlubiyet, hayatım boyunca kabul etmediğim bir durumdur. Oyuncularımın emek ve mücadelelerinden gurur duyuyorum. Mağlubiyet veya beraberlik olabilir ama ilk yarıdan sadece 2 puan gerideyiz. Hedeflerimize koşuyoruz. Maç maç bakıyoruz. Durumumuz ve sorunlarımız hakkında bunları yansıtmamamız, bu acıyı çekmediğimiz anlamına gelmiyor. Pes etmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

KADRO PLANLAMASI HAKKINDA

Kadro planlamasının yetersiz olmasının sezonun geri kalanını nasıl etkileyeceği sorulduğunda Turan, “Eyüpspor’un gelir gider dengesi ve sürdürülebilir olmak için kulübün bu politikasına saygı duyduk. Tabii ki 2-3 oyuncu almamız gerekiyordu. En azından antrenman kalitesini koruyabilmek amacıyla bu önemliydi. Zaman zaman 12-13 oyuncu ile antrenman yapıyoruz. Bunu başkanımızla konuşup kabullendik. Amacımız ilk olarak ligde kalmaktı. Bu durumu kabullenmek, mücadele etmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Lige başladığımız dönemde beraberlikler almıştık, galibiyet değil. Algı böyle olabilir ama gerçek bu değil. Oyunun üzerinde çalışıyoruz. Oyuncularım çok yıprandı. Robin ve Lucas çok fazla maç oynadılar. Bu nedenle temas ihtiyaç duyduğumuz oyuncuları hiç değiştiremiyorum ve dinlendiremiyorum. Rotasyona sokamıyorum. O yüzden elimizden gelen her şeyi yapacağız. Durumun farkındayız. Elimizde iyi bir takım olduğunda nasıl domine ettiğimizi bu ülkeye gösterdik” dedi.