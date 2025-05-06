Arda Turan İçin Sürpriz Talip

SHKHTAR’DAN YENİ İLGİ

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’e çıkarak büyük bir başarı yakalayan Eyüpspor ile bu sezon da dikkat çeken işlere imza atan Arda Turan hakkında ilginç gelişmeler yaşanıyor. Ukrayna’nın Shakhtar Donetsk takımı, Arda Turan ile görüşmek amacıyla Londra’da bir araya geldi ve bu durum, spor camiasında büyük yankı uyandırdı.

SÜPER LİG’DEN BEKLENMEDİK TEKLİF

Tüm bu gelişmelerin ardından, 38 yaşındaki teknik direktör için Süper Lig’den hiç beklenmedik bir talep olduğuna dair bir iddia ortaya çıktı. Ertan Süzgün’ün haberine göre, Shakhtar Donetsk’in Arda Turan’a olan ilgisi dışında, Süper Lig’den bir takımın da teknik direktöre talip olduğu bildirildi. Haberde adı geçmeyen Süper Lig ekibinin, Mourinho’dan beklenen başarıyı alamayan ve yeni bir hoca arayışında olan Fenerbahçe olduğu öne sürüldü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM

Arda Turan ile dostluğu bilinen Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, konu hakkında gece yarısı yaptığı açıklamada samimi bir yalanlama yaptı. Ilıcalı, “Son birkaç gündür, Futbol Takımımız odağında, alternatif teknik direktör isimleri üzerinden suni bir gündem yaratılmaya çalışılmaktadır. Son dönemde şahsımla ilgili gündeme getirilmeye çalışılan gerçek dışı pek çok iddia ve söylemler gibi teknik direktör gündeminin de gerçeklerle ilgisi yoktur. Gerçek dışı bu iddiaların hiçbirine itibar edilmemesini rica ederim.” ifadelerini kullandı. Ancak sosyal medya üzerinde bu iddia hızla yayılarak gündeme oturdu.