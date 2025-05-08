Haberler

Arda Turan İçin Yeni Gelişme

UYDUK KAYNAŞANTISI

Eyüpspor’da gösterdiği etkileyici performansla adından sıkça söz ettiren Arda Turan için önemli bir gelişme yaşandı. Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Ukrayna Ligi takımlarından Shakhtar Donetsk’in Sportif Direktörü Darijo Srna, Arda Turan ile görüşmek üzere İstanbul’a geldi. Haberde, Srna’nın İstanbul’da Arda ile bir toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Genç teknik adam ile Shakhtar Donetsk yönetiminin daha önce, 4 Mayıs’ta Londra’da buluştuğu ve bu buluşmada taraflar arasında müzakerelerin yapıldığı ifade edildi. Anlaşmanın sağlanmasına çok yaklaşıldığı iddia ediliyor. Arda Turan, bu sezon Eyüpspor’un teknik direktörlüğünü üstlenerek toplamda 37 karşılaşmada görev aldı ve 16 galibiyet, 9 beraberlik ile 12 mağlubiyetlik bir grafik ortaya koydu.

ÖNEMLİ

Haberler

Mudanya’da Tiny House Yandı.

Mudanya'da bir tiny house yangın çıkarken, itfaiye ekipleri hızla müdahalede bulunarak alevlerin yayılmasını önledi. Yangının nedeni ise henüz belirlenemedi.
Haberler

Chp Genel Başkanı Özgür Özel, Ara Seçim İçin Açıklama Yaptı

CHP Lideri Özgür Özel'in açıklamaları, ara seçim tartışmalarını alevlendirdi. Peki, ara seçim nedir ve en kısa zamanda nasıl gerçekleştirilebilir?

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.