Arda Turan ilk maçını kaybetti

Eyüpspor’un başına geçen teknik direktör Arda Turan, takımının ilk maçında üzüntü yaşadı.
Eyüpspor’da Arda Turan dönemi yenilgiyle başladı. Spor Toto 1. Lig’de Göztepe, Eyüpspor’u Marko Kvasina’nın golüyle 1-0 mağlup ederek üst üste altıncı galibiyetini elde etti.
Spor Toto 1’inci Lig’de son 5 maçını kazanıp adını Play-Off hattına yazdıran Göztepe evinde Eyüpspor’u 1-0 yendi.
Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü 20’inci dakikada Kvasina kaydetti. Göz-Göz, bu sonuçla puanını 53’e çıkarırken, Eyüpspor ise 50 puanda kaldı.
İzmir’de ilk maçına çıkan Eyüpspor’un teknik direktörlük görevine getirdiği Arda Turan yenilgiyle başladı.
Turan, futbolculuk kariyerinin son maçına İzmir’de çıkmıştı. Arda Turan 24 Nisan 2022 tarihinde Galatasaray’ın Altay’la oynadığı maçta son 8 dakika görev alıp kariyerini noktalamıştı.