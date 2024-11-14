Arda Turan’ın Başakşehir İle Bağlantıları

TEKNİK DİREKTÖR ARDA TURAN’A SÜRPRİZ TALEP

Eyüpspor ile başarılı bir grafik yakalayan teknik direktör Arda Turan için beklenmedik bir talip ortaya çıktı. Futbolculuk döneminin ardından Eyüpspor ile teknik direktörlük hayatına adım atan Arda Turan, gösterdiği başarı ile dikkat çekiyor. 2023-2024 sezonunda Eflatun Sarılılar’ı 1. Lig şampiyonu yaparak Süper Lig’e hızlı bir giriş gerçekleştirdi.

BAŞAKŞEHİR’DE DEĞİŞİM GÜNDEMDE

Fanatik’te yer alan habere göre, bu sezon Süper Lig ve Konferans Ligi’nde istikrarı sağlayamayan Başakşehir’de teknik direktör değişikliği yaşanabileceği iddia ediliyor. Arda Turan bu bağlamda gündeme gelirken, Süper Lig’de sezona oldukça iyi başlayan, Konferans Ligi’nde de gruplara kalan Başakşehir, haftalar geçtikçe formunu kaybetti. Ligde oynadığı son 7 maçta sadece birini kazanmış olan İstanbul ekibi, Konferans Ligi’nde ise 3 maçında 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

ARDA TURAN’IN GÖSTERDİĞİ PERFORMANS

Bir dönem Başakşehir forması giyen Arda Turan, Eyüpspor’daki performansıyla Göksel Gümüşdağ’ı oldukça memnun etti. Güçlü bir talep olduğu öğrenilen Turan, “Başakşehir’e vefa borcum var” diyerek gidebilecekleri sıralamakta olduğunu belirtiyor. Eyüpspor’un başında bulunduğu süre zarfında topladığı 22 puanla Trendyol Süper Lig’de 4. sırada yer alıyor.

ARDA TURAN’IN FUTBOL KARNESİ

37 yaşındaki teknik adam, Atletico Madrid ve Barcelona ile geçirdiği dönemden sonra Türkiye’ye Başakşehir formasıyla geri dönmüştü. Turuncu Lacivertli formayla çıktığı 39 maçta 2 gol ve 4 asistle oynayan Arda Turan, sonrasında altyapısından yetiştiği Galatasaray’a imza atarak futbol kariyerine son vermişti.