Arda Turan’ın Teknik Direktörlüğündeki Shakhtar, 2-0 Galip Geldi

SHKHTAR DONETSK ZAFERİ

Arda Turan’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig’in 4. haftasında karşılaştığı Oleksandria’yı 2-0 ile geçiyor. Karşılaşma, Ukrayna’nın Lviv şehrindeki Arena Lviv’de gerçekleşti. Shakhtar Donetsk, maçın 25. dakikasında Artem Bondarenko’nun kaydettiği golle öne geçti.

İKİ GOLLE ÖNE GEÇİYOR

Maçın 37. dakikasında Pedrinho’nun attığı golle farkı ikiye çıkaran ev sahibi takım, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Müsabakanın 69. dakikasında Kaua Elias’ı penaltı atışından faydalanamayarak, maçı 2-0’lık skorla kazanıyor. Bu galibiyetle birlikte, Shakhtar Donetsk ligde üçüncü kez kazanmış oluyor ve 10 puanla ikinci sırada yer alıyor. Oleksandria ise ligde henüz puan elde edememiş durumda.