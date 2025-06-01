Arda Turan, İsmail Yüksek’i İstiyor

ARDA TURAN’IN HEDEFİ

Ukrayna’nın Shakhtar Donetsk kulübünün teknik direktörlüğüne getirilen Arda Turan, yeni takımı için ilk transfer hedefini Süper Lig’in büyük ekiplerinden Fenerbahçe’den belirliyor. Yağız Sabuncuoğlu’nun verdiği bilgilere göre, Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Fenerbahçe’nin 26 yaşındaki milli futbolcusu İsmail Yüksek’i önümüzdeki sezon kadrosuna dahil etmeyi amaçlıyor. Ukrayna temsilcisinin bu konuda Fenerbahçe’ye somut adımlar atması bekleniyor.

TAAHHÜT VE RAKİPLER

Diğer yandan, İsmail Yüksek’e Shakhtar Donetsk dışından da teklifler geliyor. Fransa’nın Ligue 1 liginde mücadele eden Marsilya ve Bundesliga’ya terfi eden Köln, milli oyuncunun durumunu dikkatle takip ediyor. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 30 maçta görev alan İsmail Yüksek, bu karşılaşmalarda 1 asist yapma başarısı gösterdi.