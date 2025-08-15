Haberler

Arda Turan, Kırmızı Kart Gördü

MAÇIN SONUCUNDA ŞAŞKINLIK

Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda, daha önceki maçı 0-0 tamamladığı Panathinaikos’u, rövanş maçında kendi sahasında ağırladı. Ancak Ukrayna ekibi, karşılaşmayı seri penaltılar sonucunda kaybederek turnuvadan elendi. Maçın 82. dakikasında, Shakhtar Donetsk’in teknik direktörü Arda Turan, hakemle yaptığı diyalog sonrasında kırmızı kart gördü.

Gördüğü kırmızı kart sonrasında Arda Turan, büyük bir öfke patlaması yaşadı. Hakem kararı nedeniyle saha kenarında gergin anlar yaşanırken, Turan’ın tepkileri sosyal medya üzerinde de geniş yankı buldu. Kırmızı kart kararının ardından, Arda Turan daha da sinirlenerek hakemin üzerine yürüdü ve bu sırada teknik heyetinde bulunan bir kişi, Turan’ı güçlükle kontrol etti.

