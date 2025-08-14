Arda Turan Kırmızı Kart Gördü

SHAKHTAR DONETSK VE PANATHINAIKOS KARŞILAŞMASI

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda, ilk maçı 0-0 sonuçlanan Shakhtar Donetsk ile Panathinaikos, rövanş mücadelesinde karşılaştı. Sonuç, heyecan dolu anlara sahne oldu.

ARDA TURAN KIRMIZI KART GÖRDÜ

Karşılaşmanın 84. dakikasında, Shakhtar Donetsk’in teknik direktörü Arda Turan, maçın hakemi tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı. Bu karar sonrasında Arda Turan büyük bir öfkeyle tepki gösterdi. Genç teknik adam, karşılaşmanın dördüncü hakemine doğru yürüyerek uzun bir süre itiraz etti. Ukrayna ekibinin teknik ekibinden birisi, Arda Turan’ı sakinleştirmek için çaba harcadı.

SAMSUNSPOR MAÇI HAZIRLIKLARI

Arda Turan’ın ekibi, turu geçmiş olsaydı, Samsunspor ile karşılaşacaktı. Ancak bu kırmızı kart, Arda Turan’ın Samsunspor maçında saha kenarında olamayacağı anlamına geliyor. Böylece, takımın ilerleyişi üzerindeki etkileri de merak konusu haline geldi.