Haberler

Arda Turan, Röportajda Göz Teması Kurmadı

ARDAL TURAN’IN RÖPORTAJI TARTIŞMALARA YOL AÇTI

Shakhtar Donetsk’in teknik direktörü Arda Turan, son dönemlerde yaptığı bir röportajla dikkatleri üzerine çekti. UEFA Avrupa Ligi maçının ardından kulüp televizyonuna verdiği söyleşi, Ukraynalı medya direktörü Daria Bondar Savina ile yapılan göz temasının olmaması nedeniyle sosyal medyada geniş yankı buldu.

SOĞUK TAVIRLAR ÜZERİNE YORUMLAR

24 yaşındaki muhabirle ayakta yapılan sohbet sırasında Arda Turan’ın göz temasından kaçınması, izleyiciler tarafından fark edildi. Görüntüler, sosyal medya platformlarında hızla yayılarak çeşitli yorumlara sebep oldu. Birçok kişi, tecrübeli teknik adamın tavrını “soğuk” ve “mesafeli” olarak değerlendirirken, bazıları bunu profesyonel bir tutum olarak savundu.

ASLIHAN DOĞAN TURAN’DAN AÇIKLAMALAR

Tartışmaların ardından Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan, konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Daria Bondar hakkında samimi açıklamalarda bulunarak, “Çok tatlı bir bayan, ben de tanıdım. Kendisinin oyuncusuyla evli, inşallah ayıp olmamıştır” dedi. Arda Turan ile bu konu hakkında konuşup konuşmadığı sorusuna ise, “Konuşmadım, komik çünkü. Niye konuşayım?” diyerek esprili bir yanıt verdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Şırnak’ta Tarlada Ağaca Asılı Ölüm

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Esenli köyünde bir kişi, tarlada asılı şekilde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve ceset otopsi için hastane morguna gönderildi.
Haberler

Galatasaray, Eyüpspor Maçını Cumartesi İstiyor

Galatasaray, Eyüpspor ile oynayacağı maçı bir gün öne almak için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. Bu talep, Şampiyonlar Ligi öncesinde yapıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.