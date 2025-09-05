Arda Turan, Röportajda Göz Teması Kurmadı

ARDAL TURAN’IN RÖPORTAJI TARTIŞMALARA YOL AÇTI

Shakhtar Donetsk’in teknik direktörü Arda Turan, son dönemlerde yaptığı bir röportajla dikkatleri üzerine çekti. UEFA Avrupa Ligi maçının ardından kulüp televizyonuna verdiği söyleşi, Ukraynalı medya direktörü Daria Bondar Savina ile yapılan göz temasının olmaması nedeniyle sosyal medyada geniş yankı buldu.

SOĞUK TAVIRLAR ÜZERİNE YORUMLAR

24 yaşındaki muhabirle ayakta yapılan sohbet sırasında Arda Turan’ın göz temasından kaçınması, izleyiciler tarafından fark edildi. Görüntüler, sosyal medya platformlarında hızla yayılarak çeşitli yorumlara sebep oldu. Birçok kişi, tecrübeli teknik adamın tavrını “soğuk” ve “mesafeli” olarak değerlendirirken, bazıları bunu profesyonel bir tutum olarak savundu.

ASLIHAN DOĞAN TURAN’DAN AÇIKLAMALAR

Tartışmaların ardından Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan, konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Daria Bondar hakkında samimi açıklamalarda bulunarak, “Çok tatlı bir bayan, ben de tanıdım. Kendisinin oyuncusuyla evli, inşallah ayıp olmamıştır” dedi. Arda Turan ile bu konu hakkında konuşup konuşmadığı sorusuna ise, “Konuşmadım, komik çünkü. Niye konuşayım?” diyerek esprili bir yanıt verdi.