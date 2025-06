Arda Turan, Shakhtar’da İlk Antrenmanı Yapıyor

YENİ TAKIMIYLA İLK ANTRENMAN

Süper Lig’de Eyüpspor’daki başarılarıyla dikkat çeken Arda Turan, iki yıllığına Ukrayna Premier Ligi takımlarından Shakhtar Donetsk ile sözleşme imzaladı. Yeni ekibiyle ilk antrenmanını Slovenya’nın Brdo kentinde gerçekleştiren Turan, saat 19.00’da başlayan antrenmanı sosyal medya aracılığıyla binlerce izleyiciye aktarıldı. Antrenman sırasında futbolcular, pas çalışması ve toplu oyunlarla bir araya geldi. Turan’ın, futbolcularla sürekli etkileşimde bulunarak onlarla konuşması dikkatleri üzerinde topladı.

AVRUPA LİGİ’NDE KRİTİK MAÇ

Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi 1. Eleme Turu’nda Finlandiya temsilcisi Ilves Tampere ile karşılaşacak. Eğer Ukrayna ekibi, bu karşılaşmayı kazanmayı başarırsa 2. eleme turunda Beşiktaş ile mücadele edecek. Arda Turan, Slovenya’nın Brdo kentindeki hazırlık kampına gittiğinde, kulüp yöneticileri tarafından karşılanarak takım ile buluştu.

ARDA TURAN’IN HEDEFİ

Antrenman öncesi futbolcularla sohbet eden Arda Turan, ekip ruhunun önemine vurgu yaptı ve “Sahada beraber bir aile görmek istiyorum. Biri bizim oyuncumuza iki kere dokunamaz faulden sonra. Eğer en üst seviyeye gitmek istiyorsak her anı yaşayacağız” şeklinde ifadelerde bulundu. Turan, antrenmanların dışında ekip dinamiklerini geliştirmek için oyuncularla yakın ilişkiler kurmanın altını çizerken, “Dışarıda en yakın arkadaşınızım. Her şeyi konuşabiliriz. Ama sahada her dakika acı çekeceğiz. Neden? Bir daha Dinamo Kiev şampiyonluğu görmek istemiyorum” dedi. Ayrıca, takımıyla olan mutluluğunu belirterek, “Burada olduğum için çok mutluyum. Hepiniz tek tek kucaklıyorum” diyerek futbolculara destek mesajı verdi.