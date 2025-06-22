Arda Turan, Shakhtar Donetsk’i çalıştırıyor

Arda Turan, Shakhtar Donetsk Plate için çalışmalara başladı

Arda Turan, Ukrayna Ligi ekiplerinden Shakhtar Donetsk’in teknik direktörlüğüne getirildikten sonra yeni sezon hazırlıklarına hızla başladı. Takımının günde üç antrenman yaptığını belirten Arda, “Günde 3 antrenman yapmakta bir şey yok. Oyunculuk kariyerimde bu sistemle başarılı oldum. Fiziksel olarak en iyi takım olmalıyız. Bunun bir bahanesi yok. Kötü oynayabilirsiniz ama kötü koşamazsınız. O yüzden çalışmak zorundayız.” şeklinde konuştu.

EUROPA LİGİ’NDE BEŞİKTAŞ KONUŞULDU

UEFA Avrupa Ligi’nde olası Beşiktaş eşleşmesiyle ilgili görüşlerini paylaşan Arda Turan, “Beşiktaş’a çok büyük saygı duyuyorum. Çok büyük bir tarihleri var. Türkiye’nin en önemli takımlarından biri ama Beşiktaş kelimesi yasak bizim için. Bizim için sadece ilk tur var. Finlandiya takımına karşı en iyisini oynamamız lazım. Çünkü onlar hazırlar. Futbol konsantrasyon ister. Hayatım böyle acı tecrübelerle dolu. Çok dikkat etmemiz gereken bir maç var. O yüzden herkese Beşiktaş’ı yasaklıyorum.” dedi.

SHETKAR DİŞ MASADA

Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turunda Finlandiya’dan Ilves Tampere ile eşleşti. Shakhtar Donetsk, bu turu geçmesi durumunda 2. eleme turunda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.