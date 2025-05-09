Arda Turan, Shaktar Donetsk’e Geçebilir

TRANSFER GÜNDEMİNDEKİ ARDA TURAN

Bu sezon Süper Lig’de Eyüpspor ile ilk sezonunu geçiren Arda Turan, Avrupa kupalarına katılım mücadelesi verirken takımdan ayrılma ihtimali ortaya çıktı. HT Spor’da yer alan bilgilere göre, Arda Turan, Ukrayna Ligi takımı Shaktar Donetsk ile büyük ölçüde anlaşma sağlamış. Eğer anlaşma tamamlanırsa, Arda Turan gelecek sezondan itibaren Shaktar Donetsk’i çalıştıracak.

EĞİTİMLİ TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARIYERİ

Teknik direktörlük kariyerine Eyüpspor’da başlayan Arda Turan, 2023 yılından bu yana bu İstanbul ekibinin başında bulunuyor. Turan yönetimindeki Eyüpspor, ilk sezonunda Süper Lig’e yükselememiş olsa da, takip eden yıl ligi lider tamamlayarak Süper Lig’e çıkmayı başarmış.

MAÇ PERFORMANSI

Eyüpspor’un teknik direktörü olarak 81 maça çıkan Turan, bu süreçte 44 galibiyet, 14 beraberlik ve 23 yenilgi elde etmiş.