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Arda Turan, Slovenya Kampına Başlıyor

ARDA TURAN’IN YENİ GÖREVİ

Shakhtar Donetsk’in başına geçen Arda Turan, 19 Haziran’da Slovenya kampını başlatacak. Genç teknik direktör, Eyüpspor’da çalıştığı dönemde geliştirdiği yeteneklerle dikkat çeken Ahmed Kutucu’yu da kadrosuna katmayı hedefliyor. Arda Turan, Eyüpspor’da görev yaptığı süre zarfında Kutucu’nun performansını artırarak onun yıldızını parlatmıştı.

KUTUCU’NUN YENİ TAKIMI

Ahmed Kutucu, geçtiğimiz sezonun devre arasında Eyüpspor’dan Galatasaray’a transfer olmuştu. 25 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 18 maçta 2 gol kaydetmiş. Galatasaray Yönetimi, Arda Turan’ın eski öğrencisini yeni takımında görmek için satışa olumlu bakıyor.

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