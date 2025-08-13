Arda Turan Sosyal Medyada Gündem Oldu

ARDA TURAN’IN UKRAYNA’DA YAŞADIKLARI

Eski futbolcu ve şimdi teknik direktör olarak kariyerini sürdüren Arda Turan, Ukrayna’da yaşanan anlarla sosyal medyada büyük ilgi gördü. Genç Ukraynalı hayranları, Turan’la birlikte fotoğraf çekilmek için yanına gelirken, ünlü isim bu isteği geri çevirmedi ve kameralara poz verdi.

TEMASIZ SARILMA DİKKAT ÇEKTİ

Ancak Turan’ın bu seferki davranışı dikkat çekti. Karşı cins bir hayranıyla temas kurmadan sarılması, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Kısa sürede binlerce yorum alan bu kareler, çeşitli tartışmalara neden oldu. Bazı takipçiler, Turan’ın mesafeli duruşunu takdir ederken, diğerleri bu pozun fazla abartılı olduğunu düşündü.