Haberler

Arda Turan Sosyal Medyada Gündem Oldu

ARDA TURAN’IN UKRAYNA’DA YAŞADIKLARI

Eski futbolcu ve şimdi teknik direktör olarak kariyerini sürdüren Arda Turan, Ukrayna’da yaşanan anlarla sosyal medyada büyük ilgi gördü. Genç Ukraynalı hayranları, Turan’la birlikte fotoğraf çekilmek için yanına gelirken, ünlü isim bu isteği geri çevirmedi ve kameralara poz verdi.

TEMASIZ SARILMA DİKKAT ÇEKTİ

Ancak Turan’ın bu seferki davranışı dikkat çekti. Karşı cins bir hayranıyla temas kurmadan sarılması, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Kısa sürede binlerce yorum alan bu kareler, çeşitli tartışmalara neden oldu. Bazı takipçiler, Turan’ın mesafeli duruşunu takdir ederken, diğerleri bu pozun fazla abartılı olduğunu düşündü.

ÖNEMLİ

Haberler

Aston Villa, Marco Asensio’yu almak istiyor

Aston Villa, Fenerbahçe'nin ilgilendiği Marco Asensio ile 3 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardı. Asensio, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak bu ekibin formasını giymişti.
Haberler

Adıyaman Spor Tesisleri Gelişecek

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü, Gölbaşı'ndaki spor tesislerini gezerek, gençlerin yaz döneminde spor yapmalarını teşvik etti ve yatırımların önemine dikkat çekti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.