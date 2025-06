Arda Turan Yeni Takımıyla Antrenman Yaptı

YENİ ANTREMAN VE BAŞLANGIÇ

Ukrayna Premier Ligi takımlarından Shakhtar Donetsk’in teknik direktörü Arda Turan, yeni kulübünde ilk antrenmanına başladı. Süper Lig’deki Eyüpspor yönetimindeki başarılı performansının ardından iki yıllığına Shakhtar Donetsk ile anlaşan Arda Turan, Slovenya’nın Brdo şehrinde gerçekleştirilen kamp hazırlıklarına katıldı. Turan’ın yönettiği antrenman, saat 19.00’da başladı ve kulübün sosyal medya kanallarından canlı olarak yayınlandı. Antrenmana binlerce kişinin katıldığı görüldü.

ANTRENMADA YAKIN İLETİŞİM

Antrenman sırasında oyuncular pas çalışması ve topla oyun uyguladı. Arda Turan’ın futbolcularla sürekli iletişimde olması ve onlarla yakın temas kurması ise gözlerden kaçmadı. Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi 1’inci Eleme Turu’nda Ilves Tampere ile karşılaşacak. Ukrayna ekibi, Finlandiya temsilcisini elerse 2’nci eleme turunda Beşiktaş ile mücadele etme şansını yakalayacak.

AYDINLATAN AÇIKLAMALAR

Kamp için Brdo’ya giden Arda Turan, burada yöneticiler tarafından karşılandı ve ardından futbolcularla bir araya gelip sohbet etti. Takımlarının en iyi şekilde çalışacağını belirten Arda Turan, “Sahada beraber bir aile görmek istiyorum. Biri bizim oyuncumuza iki kere dokunamaz faulden sonra. Eğer en üst seviyeye gitmek istiyorsak her anı yaşayacağız.” şeklinde konuştu. Teknik direktör, “Bir daha Dinamo Kiev şampiyonluğu görmek istemiyorum. Dışarıda en yakın arkadaşınızım, her şeyi konuşabiliriz. Ama sahada her dakika acı çekeceğiz.” ifadeleriyle de takıma olan beklentisini dile getirdi. Arda Turan, oyuncularıyla birlikte en iyi antrenmanları yapıp, en üst seviyeye ulaşmayı hedefletilerinin altını çizerek, “Burada olduğum için çok mutluyum. Hepinizi tek tek kucaklıyorum.” dedi.