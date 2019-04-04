Arda Turan’dan Terim açıklaması

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Medipol Başakşehir’de forma giyen tecrübeli oyuncu Arda Turan, teknik adam Fatih Terim hakkında konuştu.

Medipol Başakşehir’in yıldız ismi Arda Turan, CNN Türk’te katıldığı programda birbirinden çarpıcı ifadeler kullandı. Barcelona’dan ayrılmasında Messi’nin payı olup olmadığını açıklayan Arda, transfer döneminde Galatasaray’ın kendisini istemediğini belirtti. Sarı-Kırmızılılara başkan olmak istediğini de söyleyen Arda, şarkıcı Berkay ile arasında geçen olaya da değindi.

Galatasaray’dan başka yerde oynamam sözüyle ilgili Arda;

“Galatasaray beni hiçbir zaman istemedi. Komik teklif demiştim. Çünkü basından gazetecilere söyleyip teklifi söylemişlerdi.

O dönemki yönetim kamuoyu yoklaması yapıyordu. Utandığım için Galatasaray beni istemiyor diyemedim”

Ben Galatasaray’a hiçbir zaman yanlış yapmadım. Rakiplerimizden de teklif aldım. Hangi cevapları verdiğim ortadadır.”

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