Arda Turan’ın geleceği belli oldu

Teknik direktörülük kariyerine soyunan ve Eyüpspor’un başına geçen Arda Turan ile ilgili karar verildi.

rda Turan’ın teknik direktörü olduğu Eyüpspor, Spor Toto 1. Lig play-off yarı finalinde Bodrumspor ile eşleşti. İlk maçın 1-0 kazanan Eyüpspor, ikinci maça elinde büyük avantajla çıktı ancak istediği sonucu alamadı. Arda Turan’lı Eyüpspor, elindeki avantajı değerlendiremedi ve Bodrumspor karşısında inanılmaz bir yıkım yaşadı.

ARDA TURAN BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Kariyerinde ilk kez teknik direktörlük deneyimi yaşayan eski ünlü futbolcu Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ve futbolcuları finali son anlarda kaçırarak büyük üzüntü yaşadı.

BODRUM UZATMALARDA EYÜP’Ü YIKTI

Tarihinde ilk kez bu sezon 1’inci Lig’de mücadele eden ve Play-Off’a kalan yeşil-beyazlılar Bodrum İlçe Stadı’nda Eyüpspor karşısında uzatma anlarında 90+2’nci dakikada Üzeyir’in müthiş golüyle 1-0 öne geçti. Ege ekibi, 90+8’inci dakikada bu kez Süleyman’ın golüyle farkı ikiye çıkardı: 2-0. Kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince Bodrumspor finale çıktı.

‘ARDA TURAN İLE DEVAM EDECEĞİZ’

Karşılaşma sonrası Ajansspor’dan Salim Manav’a konuşan İstanbul ekibinin başkanı Murat Özkaya, Arda Turan’ın geleceğine değindi. Özkaya, “Nasipten ötesi yok. Arda Turan ile devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

ARDA TURAN’IN EYÜPSPOR KARİYERİ

Teknik direktörlük kariyerine Eyüpspor ile start veren Arda Turan, takımıyla toplam 8 maça çıktı. Söz konusu maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet tattı.