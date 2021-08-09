Arda Türkmen evleniyor

Arda Türkmen, sosyal medya fenomeni Melodi Ekbirliler ile evleniyor.

Televizyon ekranlarında sıkça görmeye alıştığımız ünlü şef Arda Türkmen, sosyal medya fenomeni Melodi Ekbirliler ile evleniyor.

Önceki gün Nişantaşı City’s çıkışı görüntülenen Melodi Elbirliler, evlilik hazırlıklarını tamamladıklarını duyurdu.

Elbirliler, “Düğün tarihi belli fakat günü paylaşmak istemiyorum. Sadece yaz bitmeden diyebilirim. Hazırlıklar tamamlandı. Gelinliğimi de satın aldım” dedi. Çiftin, bu ayın son haftası nikâh masasına oturacağı öğrenildi.

Arda Türkmen ve sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler uzun zamandır aşk yaşıyor.