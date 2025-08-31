Arda Ünyay, Genç Yetenekler Arasında

GALATASARAY’IN PARLAYAN YILDIZI

Galatasaray’ın genç stoperi Arda Ünyay, hazırlık sürecindeki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Bu başarıları sayesinde genç futbolcu, Süper Lig ve Avrupa liglerinde adından sıkça söz ettiriyor.

MANCHESTER CITY VE ARSENAL’IN İLGİSİ

Corriere dello Sport’ta yayımlanan habere göre, 18 yaşındaki Arda Ünyay, Manchester City ve Arsenal gibi büyük kulüplerin yakın takibinde bulunuyor. Haberde, Arda’nın sağ bek pozisyonunda da görev alabileceği kaydedildi ve önünde parlak bir kariyerin olduğu vurgulandı.