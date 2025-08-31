Gündem

Arda Ünyay, Genç Yetenekler Arasında

arda-unyay-genc-yetenekler-arasinda

GALATASARAY’IN PARLAYAN YILDIZI

Galatasaray’ın genç stoperi Arda Ünyay, hazırlık sürecindeki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Bu başarıları sayesinde genç futbolcu, Süper Lig ve Avrupa liglerinde adından sıkça söz ettiriyor.

MANCHESTER CITY VE ARSENAL’IN İLGİSİ

Corriere dello Sport’ta yayımlanan habere göre, 18 yaşındaki Arda Ünyay, Manchester City ve Arsenal gibi büyük kulüplerin yakın takibinde bulunuyor. Haberde, Arda’nın sağ bek pozisyonunda da görev alabileceği kaydedildi ve önünde parlak bir kariyerin olduğu vurgulandı.

ÖNEMLİ

Gündem

Arda Ünyay, Takipteki Yıldız Futbolcu

Galatasaray'ın 18 yaşındaki stoperi Arda Ünyay, İtalyan medyası tarafından takip edilen uluslararası kulüplerin ilgisini çekti. Gelişmeler merakla bekleniyor.
Flaş

Ordu Yazıyorsa Ülkeyi Unutun!

Ordu kimliğine sahip kişilerin Japonya'ya girişi zorlaşıyor. Bunun sebepleri ve ayrıntılar merak konusu oldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.