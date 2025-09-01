Arda Ünyay, Takipteki Yıldız Futbolcu

YILDIZLAŞAN GENÇ FUTBOLCU

Galatasaray’ın genç stoperi Arda Ünyay, sergilediği performansla hazırlık döneminin önemli isimlerinden biri olmayı başardı. Bu durum, genç oyuncunun hem Süper Lig’de hem de Avrupa’da adını duyurmasına neden oldu.

AVRUPA DEVLERİ TAKİPTE

Corriere dello Sport’ta yayımlanan bilgiye göre, 18 yaşındaki futbolcu aralarında Manchester City ve Arsenal’ın da bulunduğu kulüplerin yakın takibine girdi. Haberde, Arda Ünyay’nın sağ bek pozisyonunda da görev alabileceği vurgulanırken, onun önünde parlak bir kariyerin olduğu ifade ediliyor.