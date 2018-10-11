Arda’dan Berkay için şok iddia

Arda Turan, kavga ettiği şarkıcı Berkay ile ilgili şoke eden bir bir iddiada bulundu.

Medipol Başakşehir’de forma giyen milli futbolcu Arda Turan, kavga ettiği şarkıcı Berkay ile ilgili şoke eden bir bir iddiada bulundu.

Futbolcu Arda Turan ve popçu Berkay arasında yaşananlar gündemdeki sıcaklığını korurken Beyaz TV’deki ‘Söylemezsem Olmaz’ programında Arda Turan’ın Berkay’ın eşi için, ‘O önce kendi kocasının sapkın ilişkilerine baksın.’ dediği ileri sürüldü.

Futbolcu Arda Turan’ın, bir eğlence mekanında Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin’e sözlü tacizde bulunduğu ve ünlü şarkıcının burnunu kırdığı iddia edilmişti. Bir skandal iddia da Beyaz TV’deki Söylemezsem Olmaz programında gündeme geldi.

Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Bircan Bali, Arda Turan’ın Berkay’ın eşi için, ‘O önce kendi kocasının sapkın ilişkilerine baksın.’ dediğini ileri sürdü.

TRT