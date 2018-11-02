Arda’dan eşine zırhlı araç

Milli futbolcu Arda Turan, eşine doğum günü hediyesi olarak 2 milyon TL'lik zırhlı araç armağan etti.

Şarkıcı Berkay ile gece kulübünde kavgaya tutuşan Arda Turan, eşine doğum günü hediyesi olarak 2 milyon TL’lik zırhlı araç armağan etti.

Şarkıcı Berkay ile kavga etmesiyle gündeme gelen Arda Turan, oğulları Hamza Arda’yı dünyaya getiren eşi Aslıhan Doğan için kesenin ağzını açtı. Akşam Life’ta yer alan habere göre; eşi için Mercedes’in son çıkan modeli zırhlı G500’ü sipariş eden Turan, bu otomobil için yaklaşık 2 milyon TL ödedi.

Son dönemde agresif tavırları ve vukuatlarıyla ön plana çıkan Turan’ın ailesinin can güvenliği için böyle bir aracı tercih ettiği öğrenildi.

TRT