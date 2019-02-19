Arda’dan Galatasaray itirafı

Medipol Başakşehir’de forma giyen tecrübeli oyuncu Arda Turan, Antalyaspor maçının ardından çarpıcı açıklamalar yaptı.

Maçlara iyi hazırlandıklarını söyleyen Arda, “Çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Tüm etkenlere karşı iyi oynayıp, sisteme bağlı kalıp kazanıyoruz, kazanmaya devam ediyoruz. Zorlu bir 2-3 ay var önümüzde ama ipi göğüsleyeceğimize inanıyorum, çünkü iyi oynuyoruz.” dedi.

Sözlerine “Bugün sahada ekstra bir fair-play örneği vardı.” diyerek devam eden tecrübeli futbolcu şöyle konuştu;

“Zaten olması gereken de bu. Biz de yavaş yavaş olgunlaşıyoruz artık. Sonuçta yüksek adrenalinle bazı hatalarımız da oluyor ama saha içinde kalmaya, hakem arkadaşlarımıza da yardımcı olmaya çalışıyorum.”

Sakatlığını atlattığını söyleyen Arda, şu ifadeleri kullandı:

“Artık yavaş yavaş hazırım diyebilirim. Bel sakatlığı riskli bir sakatlıktı benim için.

Vücudun tüm mekanizmasını etkiliyordu. Bu sakatlıktan sonra geri dönebilmek çok güzel.

Artık yeniden eğlenmeye başladım, özlediğim gibi, sevdiğim gibi oynuyorum.”

Lider Başakşehir’in şampiyonluk yolundaki durumunu değerlendiren 32 yaşındaki futbolcu şöyle devam etti;

“Şampiyonluk yarışına gün gün bakmak lazım. Galatasaray’la, Beşiktaş’la ve öteki camialarla başa çıkmak çok zor.

Büyük taraftar güçleri var ama bazen çoğunluklar karşısında azınlık olmak da iyidir.

Bizim takımda oynamak gerçekten zor, bir planımız var. Hepimiz kariyerlerimizi bir kenara bırakıp sisteme sadık kalıyoruz.

Belki hayatımızda kazanacağımız en önemli kupa olabilir çünkü önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi’ne gidip başka bir hayal yaşamak istiyoruz.”

Arda Turan Antalyaspor maçında Fair-Play örneği gösterdi.

Hakemin Başakşehir lehine taç kararı vrdiği bir pozisyonda Turan, topun kendisinden çıktığını belirtti.

Ancak hakem Mete Kalkavan yine de kararını değiştirmedi ve taçı Başakşehir’e kullandırdı.

Bunun üstüne Arda, taç atışında topu dışarı göndererek rakip takım futbolcuları ve taraftarından alkış aldı.

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