Ardahan Çiçek Balı İçin AB Protokolü İmzalandı

PROTOKOL İMZALANDI

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen Ardahan çiçek balının uluslararası piyasada yer alması amacıyla Avrupa Birliği coğrafi işaret için protokol imzalandı. İlkbaharda zengin floraya sahip yayla ve meralarda bırakılan kovanlarda organik üretim yapılan Ardahan çiçek balı, kentin ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

ARDAHAN ÇİÇEK BALI İÇİN HEDEFLER BELİRLENDİ

Serhat Kalkınma Ajansının destekleriyle Ardahan çiçek balının Avrupa Birliği coğrafi işaret tescili alması amacıyla Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü’nde önemli bir protokol imzalandı. Söz konusu protokol ile Ardahan çiçek balının ulusal ve uluslararası alanda hak ettiği değere ulaşması, korunması, tanıtım ve pazarlanması hedefleniyor.

İHRACAT POTANSİYELİ ARTACAK

Eğer başvuru kabul edilirse, Ardahan çiçek balı Türkiye’nin Avrupa Birliği tarafından tescillenen ürünleri arasına katılarak, bölgesel kalkınma ve ihracat potansiyeli açısından önemli bir avantaj sağlayacak. Törene, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, SERKA Genel Sekreteri Nurullah Karaca, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, Ardahan Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu ve Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürü Sinan Aydın katıldı.