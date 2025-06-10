Ardahan’da “1. Kitap Günleri” Yapıldı

ETKİNLİĞİN DÜZENLENMESİ

Ardahan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, “1. Kitap Günleri Fuarı”nı hayata geçirdi. Milli Egemenlik Parkı’nda gerçekleştirilen fuarda birçok yayınevinin eserleri sergilendi.

VALİ ÇİÇEK’İN ZİYARETİ

Vali Hayrettin Çiçek, kitap stantlarını gezerek, yazarlarla sohbet etti ve bilgi aldı. Çiçek, kitapların bireyin gelişimine katkı sunduğunu belirterek, “Kitap okumayı tavsiye ediyorum.” dedi.

KÜLTÜR VE OKUMA ALIŞKANLIĞI

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede, kitap kültürünün yaygınlaşması ve okuma alışkanlığının artırılması amacıyla ilk kez düzenlenen bu etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti. Fuarın ilk gününde yoğun ilgi dikkat çekti ve etkinlik bir hafta boyunca devam edecek.