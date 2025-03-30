Ardahan’da Bayram Namazı ve Bayramlaşma

RAMAZAN BAYRAMI NAMAZINDA PROTOKOLÜN BİR ARAYA GELİŞİ

Ardahan’da protokol üyeleri, Ramazan Bayramı namazını Serhat Ulucami’de kıldıktan sonra vatandaşlarla bayramlaştı. Bayram namazı, büyük bir coşku ile gerçekleştirildi. Namazın ardından protokol üyeleri, hem cami içinde hem de cami avlusunda vatandaşlarla bir araya gelip bayramlaşma töreni düzenledi.

VATANDAŞLARA BAYRAM DİLEKLERİ

Bayramlaşma etkinliğine, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Çiçek, burada yaptığı konuşmada, “Milli birlik ve beraberliğimizi, sevgi ve dostluk bağlarımızı güçlendiren bayramlarımız, bizi biz yapan değerlerimizin ve dayanışma duygularımızın tazelendiği en özel günlerdir. Başta şehitlerimizin aileleri ve gazilerimiz olmak üzere, Ardahanlı hemşerilerimizin, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum” dedi.