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Ardahan’da Buzlanma Yüzünden Araçlar Mahsur

ZOR KOŞULLARDA MAHSUR KALAN ARAÇLAR

Ardahan’da akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanmaya neden oldu. Bu durum, Ilgar Dağı Geçidi’nde çok sayıda aracın yolda mahsur kalmasına yol açtı. Kar yağışı, Ardahan’ın yüksek kesimlerinde etkisini sürdürüyor.

UYUMLU ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Ilgar Dağı Geçidi’nde akşam saatlerinde meydana gelen buzlanma, bir tırın kaymasına sebep oldu ve bu, yolu ulaşıma kapattı. Tırın yol nedeniyle yaratmış olduğu sıkıntı, Posof-Damal kara yolunda çift taraflı ulaşımın durmasına yol açtı. Mahsur kalan araçların oluşturduğu kuyruğun çözülmesi için tırın çekilmesi yönünde çalışmalar sürüyor.

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