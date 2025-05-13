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Ardahan’da Dağ Keçisi Görüntülendi

DAĞ KEÇİSİ GÖRÜNTÜLENDİ

Ardahan’da, çengel boynuzlu dağ keçisi olarak bilinen şamua, dikkat çekici bir şekilde görüntülendi. Dünya Doğa Koruma Birliği’nin Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi’nde yer alan bu tür, Ardahan merkeze bağlı Tepesu köyü arazisinde kaydedildi.

KÖY İÇERİSİNDE GÖZLENDİ

Yolunu kaybeden dağ keçisi, Tepesu köyüne kadar indi. Bu anlar, Mert Karadağ tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Köy içine kadar gelen dağ keçisi, kısa bir zaman sonra gözden kayboldu.

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