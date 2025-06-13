Ardahan’da El Bombası Paniği Yaşandı

İNŞAATTA EL BOMBA BULUNDU

Ardahan’da bir inşaatta, doğal gaz hattı kazısı sırasında işçilerin keşfettiği el bombası, kısa süreli paniğe sebep oldu. Olay yeri hemen güvenlik güçleri tarafından kontrol altına alındı.

BOMBA İMHA EKİPLERİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Kaptanpaşa Mahallesi’nde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yakınlarındaki inşaatta doğal gaz ile ilgili çalışmalar yürütülüyordu. İşçiler, kazı sırasında toprak altında bir el bombası buldu. Potansiyel tehlikenin anlaşılmasının ardından kazı işlemleri durduruldu. Hızla olay yerine çok sayıda polis ekibi yönlendirildi ve güvenlik tedbirleri alındı.

PANİK YAŞANDI, CAN KAYBI OLMADI

Bomba imha ekipleri, buldukları el bombasını kontrollü bir biçimde etkisiz hale getirdi. Mevcut durum mahallede kısa bir süre için paniğe neden oldu ancak olayda can kaybı ya da yaralanma meydana gelmedi. Yetkililer, konu ile ilgili detaylı inceleme çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.