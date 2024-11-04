ardahan-da-gece-saatlerinde-kar-etkisi

ARDAHAN’DA KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ ARTIRDI

Ardahan’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde tipi etkisini gösteriyor. Gece saatlerinde başlayan kar, şehrin bazı bölgelerinde etkisini giderek arttırdı. Hava sıcaklığının yüksek kesimlerde sıfırın altına düştüğü gözlemlenirken, bu durum bazı bölgelerde tipinin oluşmasına yol açtı.

KÖYLER BEYAZA BÜRÜNDÜ

Ardahan’ın yüksek kesimlerinde yer alan köylerde gece boyunca devam eden kar yağışı, araçların üzerini ve yolları beyaza kapladı. Kar yağışı ile birlikte görülen tipinin etkisiyle, bazı noktalarda görüş mesafesinin 40 metrenin altına düştüğü bildirildi.

Karayolları ve özel idare ekipleri, yolların kapanmaması için gece boyunca yoğun bir çalışma yürüttü. Kar yağışının ve tipinin etkisini dile getiren Aykut Yıldız, “Kışımız geri geldi. Kar yağışı yeniden başladı. Havalar da soğudu, şu anda da bir tipi esiyor” şeklinde konuştu.