Ardahan’da Güvenlik Toplantısı Yapıldı

TOPLANTININ AMACI VE YERİ

Ardahan’da, İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek’in başkanlığında yapıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi toplantı salonunda düzenlenen bu toplantıda, il genelindeki güvenlik ve asayişle ilgili konular masaya yatırıldı.

ÖNEMLİ KONULAR GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantıda, vatandaşların huzur ve güven içinde yaşamalarını sağlamak amacıyla yapılması gereken çalışmalar ile alınması gereken önlemler üzerine duruldu. Ayrıca, farklı kurumlar arasında gereken koordinasyonun sağlanması gereken hususlar da ele alındı.