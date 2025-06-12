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Ardahan’da Hayvanlar İçin Alan Açıldı

DOĞAL YAŞAM ALANI HİZMETE GİRDİ

Ardahan’da Valilik tarafından sahipsiz hayvanlar için oluşturulan bir doğal yaşam alanı hayata geçti. Bu alan, sahipsiz hayvanlara yönelik önemli bir adım olarak dikkat çekiyor. Ardahan Valiliği İl Özel İdaresi tarafından tamamlanan bu doğal yaşam alanı, sevimli dostların korunmasına ve rehabilitasyonuna destek sunmayı hedefliyor.

SOKAK HAYVANLARINA YARDIM AMACIYLA GEZİLDİ

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, sokak hayvanlarını korumak ve kontrol altında tutmak için yapılan barınak sahasını inceledi. Barınak alanını gezerek köpek kulübeleri, rehabilitasyon, yemleme ve sulama ünitelerini detaylı bir şekilde inceledi. Vali Çiçek, Ardahan genelinde sahipsiz sokak hayvanlarının güvenli bir biçimde barınağa alındığını, rehabilite edildiğini ve kontrol altında tutulduğunu belirtti.

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