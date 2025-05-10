Ardahan’da Huzurevi Sakinleri Ziyaret Gerçekleştirdi

ARDALIKTA ANNELER GÜNÜ KUTLAMASI

Ardahan’da huzurevi sakinleri, Anneler Günü’nü kutlamak için İl Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret etti. Ardahan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan bireyler, görevlilerle birlikte jandarma komutanlığına gelerek bu özel günü birlikte geçirdi.

ZİYARET VE HEDİYELER

Bahçede oluşturulan masalarda huzurevi sakinleri, Anneler Günü hakkında sohbet ederek keyifli vakit geçirdi. Huzurevi sakinleri, kendi elleriyle ördükleri bere ve atkıları, jandarma er ve erbaşlara hediye etti. Bu anlamlı veda sonrası, huzurevi sakinlerinin elleri öpülüp duaları alındı ve yapılan ikramlarla birlikte komutanlıktan ayrıldılar.