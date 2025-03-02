Ardahan’da Kar Yağışı Ulaşımı Etkiledi

KAR YAĞIŞI KÖY YOLLARINI KAPADI

Ardahan’da yoğun kar yağışı nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi’ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için durmaksızın çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışı sonrası sahaya iniş yapan ekipler, köy yollarındaki karla mücadeleye hız verdi.

GÜÇLÜ HAVA KOŞULLARI ÇALIŞMALARI ETKİLİYOR

Karla mücadele çalışmaları 24 saat kesintisiz devam ediyor. Ancak, bu çalışmalar zaman zaman bölgelere göre zorlaşabiliyor. Kar yağışının yanı sıra yer yer etkili olan tipi ve görüş mesafesini azaltan sis, ekiplerin çalışmalarını etkiliyor. Kapalı köy yollarını açmak için çaba gösteren karla mücadele ekipleri, yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor.

KÖY MUHTARI TEŞEKKÜR ETTİ

Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı Çataldere köyünde, ekiplerin üstün gayretiyle yol tamamen ulaşıma açıldı. Köy muhtarı Necdet Bilgin, yapılan çalışmalardan dolayı Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek’e ve Özel İdare’nin genel sekreterine personeliyle birlikte teşekkür etti.