Ardahan’da Kutlamalar Gerçekleşti

RESEPSİYON DÜZENLENDİ

Ardahan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü sebebiyle bir resepsiyon gerçekleştirildi. Karagöl Mahallesi’ndeki Tarihi Kongre Binası’nda düzenlenen etkinlikte, Vali Hayrettin Çiçek ve eşi Berna Çiçek, katılımcılarla tek tek selamlaşarak bayramlarını kutladı. Vali Çiçek, şehit aileleri ve gazilerle bir süre sohbet ettikten sonra, bu yıl Zafer Bayramı’nın 103. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

TARİHİ KAHRAMANLIKLAR

Ecdadın kutsal toprakları yurt kılmak adına büyük mücadeleler verdiğini vurgulayan Çiçek, “Tarihin pek çok döneminde büyük kahramanlıklar, büyük zaferlerle dolu bir geçmişe sahibiz. 1071 Malazgirt, 1453 İstanbul, sonrasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Büyük Taarruz’un gerçekleştiği tarih.” dedi. Vali Çiçek, birlik ve beraberlik vurgusuyla, “Bizler bir olduğumuz, iri olduğumuz, diri olduğumuz sürece bu gök kubbenin altında, bu ay yıldızlı bayrağın gölgesinde inşallah ebediyete kadar varlığımızı devam ettireceğiz.” şeklinde konuştu.

MAZLUMLARA UMUT OLMA MESAJI

Çiçek, ülke olarak mazlum ulusların ve ülkelerin umudu olabileceklerini dile getirerek, “Gazze gibi Filistin gibi Suriye ve dünyanın pek çok coğrafyasındaki mazlum ülkelerin, halkların, insanların umudu olmaya inşallah Türk ulusu, Türk milleti olarak devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı. Son olarak, “Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Ben her birinize bu kutlu günde bizimle birlikte olduğunuz için davetimize icabet ettiğiniz için teşekkür ederken, bu duygu ve düşünceler içerisinde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimize, hayatta olan gazilerimize afiyet diliyorum.” dedi. Program, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü anısına düzenlenen kutlama etkinlikleriyle devam etti.